Daniela Koch aus dem Görtschitztal veröffentlicht den bereits vierten Titel in Folge und setzt dabei wieder voll auf Schlager. Seit Donnerstag ist der neue Song der Schlagersängerin öffentlich. Das Video dazu wurde in Wolfsberg gedreht, unter anderem im Tanzlokal Fledermaus. Dort wird Koch am 8. März auch live auftreten. Fledermaus-Chef Alfred Rieger war beim Dreh nämlich so begeistert von der Sängerin, dass er sie sofort für einen Live-Auftritt samt Autogrammstunde gebucht hat.

Die St. Veiter Sängerin freut sich besonders auf den Auftritt, zumal ihr der neue Song „Du hast mich“ sehr am Herzen liegt: „Ich habe den Text geschrieben, um zu zeigen, dass alles Negative irgendwann vergessen werden kann. Dass man nach Rückschlägen in der Lage ist, als aufrechter und selbstbewusster Mensch in einen neuen Abschnitt zu starten“, erzählt Koch. Ihre Beweggründe hat sie vergangene Woche in einem Interview bei Radio Osttirol verraten.

Überraschung bei Live-Auftritt

Produziert wurde „Du hast mich“ wieder mit Charly Raneg und Michaela Schliefni von KaraMedia. Dass Daniela Koch innerhalb von eineinhalb Jahren schon vier erfolgreiche Lieder veröffentlicht hat, die es alle ins Radio schafften, kann die Sängerin selbst kaum fassen: „Unglaublich, was mein Team geschafft hat. Es gibt eine Vielzahl an guten Künstlern und dass ausgerechnet meine Songs ins Radio gebracht wurden, ist echt riesig.“

Michaela Schliefni und Charly Raneg © Rene Knabl

Die zahlreichen Auftritte sind für Koch ein zusätzliches Highlight. Deshalb will die Sängerin das Live-Programm im nächsten Jahr weiter ausgebaut. „Es wird trainiert und geprobt. Die Fans werden von den nächsten Auftritten überrascht sein“, verrät Michaela Schliefni.

Unterstützung beim Videodreh erhielt Koch auch von Wolfsberger Filiale des italienischen Modelabels Mania Moden, die Outfits zur Verfügung stellten, sowie Astrid Baumgartner und der Firma „Claudia’s Hair & Style“ beim Make-up. Der Song ist auf allen gängigen Downloadportalen zu hören und auf Youtube zu sehen.