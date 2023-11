Richi di Bernardo warnt derzeit irgendwie vor sich selbst: Auf Facebook versuchen Betrüger mit seinem Foto und seinem Namen an Geld zu kommen.

Mitten in den Vorbereitungen für die beliebte Veranstaltungsreihe „Stiller Advent“ herrscht bei Richi di Bernardo keine Stille, sondern noch mehr Aufregung als sonst. Betrüger haben auf Facebook die Identität des Kärntner Tausendsassas gestohlen und schreiben unter seinem Namen andere User an. Wer sich auf den Chat einlässt, erhält ein scheinbar lukratives finanzielles Angebot. Man müsse nur auf einen Link klicken, um teilzunehmen.

„Finger weg!“, warnt der echte Richi di Bernardo. Dahinter stecken Hacker, die an das Geld der Freunde des bekannten Sängers kommen wollen. Das Teuflische: Auf den ersten Blick sind das echte und das gestohlene Facebookprofil kaum voneinander zu unterscheiden. Die Betrüger verwenden dieselben (einfach aus dem echten Profil kopierten) Fotos. Im Detail unterscheiden sie sich dann aber doch: Der wahre Richi hat 4971 Facebookfreunde, seine kriminelle Kopie nur 20. Auch ein Blick in die URL (in die Adresszeile des Browsers) bzw. auf den Usernamen kann helfen. Dort heißt der echte Richi „richi.dibernardo“, der falsche „richi.di.bernardo.2454“.

Der Sänger und Veranstalter hofft, dass Facebook das kopierte Profil bald sperrt. Kein Trost für ihn ist, dass er sich damit in prominenter Gesellschaft befindet. Auch die Kärntner Schlagerstars Melissa Naschenweng und Nik P. wurden zum Teil schon mehrmals Opfer solcher Machenschaften.