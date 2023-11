Vor genau 20 Jahren wurde der Landhaushof in Klagenfurt erstmals im Advent zur leisen Insel im sonst so lauten Trubel der Vorweihnachtszeit. Chorleiter Roland Loibnegger und Cheforganisator Richi Di Bernardo haben diese Konzertreihe ins Leben gerufen. „Weil der Zuspruch so groß war haben wir die Konzerte 2014 dann auch auf die Kärntner Bezirke ausgeweitet“, sagt Di Bernardo.

„Die Rosentaler“, die Stimmen aus Kärnten, der Grenzlandchor Arnoldstein oder der Singkreis Klagenfurt Seltenheim sind nur drei von vielen bekannten Kärntner Chören, die im heurigen Jubiläumsjahr beim „Stillen Advent“, präsentiert von der Kleinen Zeitung, bei insgesamt elf Aufführungen zu hören sein werden. „Wir legen sehr viel Wert auf die Auswahl der Chöre, die Besucher können sich auf einen Hörgenuss freueun“, so Di Bernardo, der sich über die organisatorische Unterstützung von Wolfgang König freuen darf.

Zur schönen vorweihnachtlichen Tradition gehört auch, dass beim „Stillen Advent“ für die Aktion „Kärntner in Not“ der Kleinen Zeitung gesammelt wird.