Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Wenn die Schlosswiese in Moosburg bis auf den letzten Platz gefüllt ist und der letzte Act der Saison auf der Bühne seine letzte Zugabe gibt, beginnt für Thomas Semmler und sein Team erst die Arbeit. Gemeint sind aber nicht die Abbau- und Aufräumarbeiten, sondern vielmehr die Vorbereitungen für die nächste Konzertsaison. Konnte Semmler, der seit zehn Jahren mit seiner Firma Semtainment die Event-Szene in Kärnten und der Steiermark maßgeblich prägt, Stars wie die deutsche Rock-Band „Sportfreunde Stiller“ oder „One Republic“ aus den Vereinigten Staaten in die Marktgemeinde holen, stehen heuer „Toto & Guests“, das Musikkabarett-Duo „Pizzera & Jaus“ aus Österreich sowie der deutsche DJ „Robin Schulz“ auf der Bühne. Im Hinterkopf arbeitet Thomas Semmler bereits am Programm 2025, die Acts stehen bereits. „Ich kann aber noch nichts verraten“, so Semmler im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.