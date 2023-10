In den vergangenen Monaten hatte sie einen Fixplatz in den (Negativ-)Schlagzeilen: Die Rede ist von der deutschen Rockband Rammstein, deren Frontmann Till Lindemann vorgeworfen wurde, "sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen" zu haben. Kurz nach Einstellung der Ermittlungen ist die Band wieder mit dem in den Medien, wofür sie eigentlich bekannt ist: von Feuer, Effekten und Pyrotechnik geprägten Konzerten. Vergangenen Mittwoch, 11. Oktober, wurde bekannt, dass Rammstein am 17. und 18. Juli 2024 im Rahmen ihrer Europa-Tournee in Klagenfurt gastiert. Schauplatz ist, wie schon 2022, das Wörthersee-Stadion.