Kärntner Melissa-Naschenweng-Fans aufgepasst! Die Schlagersängerin trat heuer zwar beim „Wenn die Musi spielt“-Open Air auf und wird auch am 12. und 13. Juli bei der Starnacht am Wörthersee ein paar Hits zum Besten geben, ein eigenes Kärnten-Konzert spielt sie allerdings nicht.

Das ändert sich nun nächstes Jahr, denn die 33-Jährige tritt am 29. Juni 2025 in der Ostbucht auf. Der Vorverkaufsstart beginnt am kommenden Freitag, dem 5. Juli bei ip|media.

Erst vor wenigen Tagen bestätigt, wurde zudem ein Konzert der Austropop-Legende Rainhard Fendrich, der am 6. Juli 2025 mit seiner „Nur ein Wimpernschlag“-Tournee die Klagenfurter Fans mit Hits aus 45 Jahren begeistern will. Auch hier startet der Ticketverkauf am Freitag.