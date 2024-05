Fans haben lang auf eine Neuerscheinung aus dem Hause Naschenweng gewartet, am Freitag war es endlich so weit. Der Titel: „Legenden“. Auf dem Cover liegt die Kärntner Schlagersängerin mit Cowboyhut auf einem Rodeo-Bullen. Kleine Ausschnitte des Lieds, die Naschenweng bereits Anfang der Woche postete, verrieten, dass die „schwarze Luft immer noch am besten schmeckt“.

Doch worum geht es in dem Lied? „In dem Song erzähl’ ich euch von den Nächten, die man nie mehr vergisst und den Nächten, in denen Legenden geboren werden“, verrät die 33-Jährige gegenüber Radio Steiermark. Und auch, dass es ein Lied zum Feiern ist, aber nicht nur: „Es ist ein absoluter Ausgeh-Song, aber ist gleichzeitig auch als Motivationssong für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft gedacht“, verrät Naschenweng, die ab Mitte Juni der österreichischen Nationalelf die Daumen drückt.

Das Video zur Single hätte ursprünglich erst am 7. Juni erscheinen sollen. Da es ihre Fans aber gar nicht abwarten konnten, überraschte die Sängerin sie mit einem vorgezogenen Veröffentlichungsdatum. Somit erschien das „Legenden“-Video auch am Freitag: