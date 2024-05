„Was singt sie? Die schwarze Lust schmeckt uns immer noch am besten?“ - „Na, Luft, oder?“ In der Redaktion ist man sich nicht ganz einig, was Melissa Naschenweng da in ihrer neuen Single am besten schmeckt. Am Montag veröffentlichte die Kärntner Schlagersängerin die ersten Ausschnitte des Liedes, das am 31. Mai erscheint, in ihrer Instagram-Story. „Kennt‘s ihr das nicht? Die schwarze Luft, das ist ja die Nacht“, ruft Kollegin S. von ein paar Schreibtischreihen weiter vorne. „Ahja, Luft macht mehr Sinn, Lust schmeckt ja auch eher nicht“, räumt Kollege M. ein. „Wobei das nichts heißen muss“, gibt Kollege C. zu bedenken.

Eines ist aber sicher – und zwar der Name der Single: „Legenden“. Die Videopremiere folgt eine Woche nach der Veröffentlichung, und zwar am 7. Juni. Bei ihrem Konzert in Uttendorf spielte die 33-Jährige das Lied bereits auf der Bühne. „Ihr habt mir euer Wort gegeben, ihn nicht zu posten, bis 31. 5. – ihr habt euer Wort gehalten. DANKE ❤❤❤“, schreibt Naschenweng auf Instagram.

„Ich glaube, ich hab schon einen Ohrwurm“, gesteht Kollege M. am Rückweg vom Kaffeeautomaten. Da ist der nächste Hit der Kärntnerin wohl vorprogrammiert.