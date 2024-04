Im glitzernden Overall zog der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng bei der diesjährigen Amadeus-Award-Verleihung die Blicke auf sich. „Du bist die schönste Discokugel, die ich jemals gesehen habe“, gab es am roten Teppich vor dem Wiener Volkstheater Komplimente für das Glitzeroutfit der 33-Jährigen. Das wohl schönere Kompliment folge kurz darauf: Naschenweng gewann ihren bereits sechsten Amadeus, Österreichs größten Musikpreis. Zum fünften Mal in Folge in der Kategorie „Volksmusik und Schlager“, 2021 wurde sie zusätzlich noch zur „Songwriterin des Jahres“ gekürt. Und wo wir schon bei Komplimenten sind: Die Kärntner Schlagersängerin stand bei der Verleihung dann auch noch selbst auf der Bühne - und gab ihren Hit „Kompliment“ zum Besten. Als einer der Ersten gratulierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Gewinnerin aus Kärnten. Auf Facebook freute sich Naschenweng: „Der Amadeus und ich, eine Romanze seit Jahren. Bin so glücklich und dankbar.“

Ausgelassen wurde im Anschluss an die Verleihung weitergefeiert. Naschenweng fegte in der Wiener Kult-Disco „Bettelalm“ über die Tanzfläche. „Es war eine lange Nacht“, meldete sich am Tag danach auf Instagram kurz zu Wort. Auch, um gleich anzukündigen, dass am Samstag weitergefeiert und es wieder eine lange Nacht wird. Und zwar in Südtirol. Dort trat Naschenweng am Samstagabend auf. Mit dem Flieger ging es von Wien direkt nach Innsbruck. Nach dem vielen Feiern gönnte sich die 33-Jährige am Sonntag dann eine kurze Wellness-Auszeit.