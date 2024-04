Auch wenn die Wetterbedingungen in den vergangenen Jahren beim „Slow Food Travel Marktplatz Mittelkärnten“-Frühlingsfest am Hirter Dorfplatz nicht immer die besten waren: Am Samstag herrschte jedenfalls den ganzen Tag über Kaiserwetter. Klar, dass Marktplatz Mittelkärnten-Obfrau Ingrid Bachler und ihr Stellvertreter Niki Riegler, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, an diesem Tag mit der Sonne um die Wette strahlten. Gemäß dem Motto „Standln. Tandln. Essen. Trinken. Kaufen. Kosten. Lachen. Plaudern“.

So bestand bei 40 von 60 Mitgliedsbetrieben aus fünf Tälern den ganzen Tag über die Möglichkeit, nach passenden Geschenksartikeln Ausschau zu halten, kulinarische Schmankerln zu verkosten oder traditionelles Handwerk zu bestaunen. Für den musikalischen Aufputz sorgte das „Hillibilli-Trio“. Und sie war einer der Höhepunkte des Tages: die Modenschau der HLW St. Veit und der Weitensfelder Trachtenmanufaktur Strohmaier.

Übrigens: Am Hirter Brauereigelände gesichtet wurden am Samstag unter anderen Unternehmer Manfred Reichhold, Lions Club Althofen Hemmaland-Präsident Erich Kejzar sowie „Bauer sucht Frau“-Kandidat Franz Schebath. Ein Video vom Frühlingsfest gibt es auf Facebook Kleine Zeitung St. Veit/Feldkirchen zu sehen!