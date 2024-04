Ist das ein Hund oder ein Wolf? Das wollte der Nachbar von Erwin Waltl vor wenigen Tagen von ihm wissen. Er hatte das Raubtier in unmittelbarer Nähe zu seinem Grundstück in Gajach bei Steinfeld beobachtet und fotografiert. „Ich bin dann sofort zu ihm hinüber, da ist der Wolf dann schon wieder Richtung Wald gelaufen“, erzählt Waltl, der Jäger ist. Der Oberkärntner verfolgte das Tier daraufhin mit seiner Kamera: „Ich wollte ihn unbedingt filmen. Als er sich zu mir umgedreht hat, hab ich ihn angeschrien, dann ist er weg“, schildert Waltl. Kurze Zeit später kam der Wolf dann noch einmal zurück. „Er hat sich auf einem Forstweg in der Sonne gewälzt.“