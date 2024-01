Vorsichtig positiv war die Stimmung bei den Almbauern angesichts der aktuellen Risszahlen durch Wölfe, die am Wochenende bei der Jahreshauptversammlung des Almwirtschaftsvereins in Weißenstein präsentiert wurden: Demnach wurden im Jahr 2023 in Kärnten 30 Wölfe und 133 Wolfsrisse nachgewiesen. Im Jahr 2022 gingen noch 400 Wolfsrisse auf das Konto von 28 nachgewiesenen Wölfen.