Die Kommission legt heute einen Vorschlag zur Anpassung des Schutzstatus des Wolfes vor. Derzeit ist dieser im internationalen Berner Übereinkommen geregelt. Die EU und ihre Mitglieder sind Teil der Konvention zur „Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume“.

Mitgliedsstaaten und Vertragspartner müssen zustimmen

Der Schutzstatus des Wolfes wurde laut Aussendung der Kommission auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Aushandlung des Übereinkommens im Jahr 1979 verfügbaren wissenschaftlichen Daten festgelegt. Auf der Grundlage einer heute veröffentlichten Analyse des Status des Wolfs in der EU schlägt die Kommission vor, den Wolf als „geschützt“ und nicht mehr als „streng geschützt“ einzustufen. Der Änderung müssten nicht nur die EU-Mitgliedsstaaten, sondern auch die anderen Vertragsparteien der Berner Konvention zustimmen. Auch auf EU-Ebene kann der Status nur geändert werden, wenn er im Rahmen der Berner Konvention geändert wird.

„Zur echten Gefahr geworden“

Mit der Herabstufung soll die Schaffung eines größeren Verwaltungsspielraums für lokale und nationale Behörden im Umgang mit Wölfen ermöglicht werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die Rückkehr der Wölfe eine „gute Nachricht für die biologische Vielfalt in Europa“. Doch die Konzentration von Wolfsrudeln wäre in einigen europäischen Regionen „zu einer echten Gefahr geworden, insbesondere für Nutztiere“. Sie betont, dass lokale Behörden mehr Flexibilität gefordert hätten, um kritische Wolfskonzentrationen zu managen. Dafür wäre die Herabstufung ein wichtiger Schritt. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir gezielte Lösungen finden können und werden, um sowohl die biologische Vielfalt als auch unsere ländlichen Lebensgrundlagen zu schützen“, so von der Leyen.

Streit um Abschüsse in Österreich

Auch in Österreich hat die Wolf-Population – und damit einhergehend Risse an Schafen und Ziegen – in den letzten Jahren stark zugenommen, emotionale Tierschutz-Debatten inklusive. Derzeit erlauben vier Bundesländer das Abschießen von Wölfen: Tirol, Salzburg, Kärnten und Niederösterreich. Die Steiermark könnte bald folgen. Allerdings unterliegen diese Abschussgenehmigungen nicht nur starken Einschränkungen, sondern sind – derzeit – auch EU-rechtlich bedenklich. Im Umweltministerium von Leonore Gewessler (Grüne) rechnete man aufgrund der Abschussfreigaben durch die Länder im Sommer noch damit, dass die EU-Kommission gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten würde.