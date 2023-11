Vier Wochen hat die Begutachtungsphase gedauert. Nach Sichtung bzw. Einarbeitung von rund 40 eingelangten Stellungnahmen liegt nun die steirische „Wolfs-Verordnung“ vor. Sie wird am morgigen Donnerstag, dem 30. November 2023, zur Auflage in die Regierungssitzung eingebracht und soll dort eine Woche später, am 7. Dezember, beschlossen werden. Die Verordnung regelt, unter welchen Umständen Wölfe verscheucht, vergrämt oder erlegt werden dürfen.