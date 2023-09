Lange wurde sie auch von Landwirten aus dem Bezirk Liezen gefordert, seit Kurzem gibt es sie: die Wolfsverordnung des Landes Steiermark, die den Abschuss von Problemwölfen künftig ermöglicht. Spruchreif kann sie frühestens erst in vier Wochen werden, wenn die Begutachtungsphase vorüber ist. Vehement für den Wolfsabschuss plädieren Bauern aus Ramsau am Dachstein, die in den vergangenen Wochen etliche Schafsrisse am Dachsteinplateau zu beklagen hatten. "Es werden nach wie vor immer wieder Kadaver gefunden. Von gut fünf habe ich allein in den letzten drei Tagen erfahren", sagt Ortsbauernobmann Gottfried Kraml.