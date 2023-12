Das spektakuläre Bärenvideo, das auch in Kärnten in sozialen Medien kursierte, aber nicht am Wurzenpass, sondern in der Slowakei gedreht wurde – das ist inzwischen klar. Das slowakische Online-Medium „noviny.sk“ konnte sogar den Urheber der Aufnahmen ausfindig machen. Dabei handelt es sich um Milan Palovčí, einem Mann aus Brezno am Rande der Niederen Tatra, der am vergangenen Samstag mit seinem Pkw von Brezno nach Hriňová unterwegs war, als ein Hirsch vor sein Auto sprang. „Bitte beachten Sie, dass das Video nicht für minderjährige Zuschauer geeignet ist“, heißt es auf der Homepage von „noviny.sk“.

„Ich blieb etwa 15 bis 20 Meter vor dem Vorfall stehen. Da rannte ein Bär aus dem Wald und sprang direkt auf den Hirsch“, erzählt der Mann. Er stieg aus dem Auto aus und begann zu filmen. Um sich notfalls in Sicherheit bringen zu können, blieb er neben seinem Pkw stehen. „Wir waren nur zu dritt – der Bär, der Hirsch und ich“, sagt Milan. Er beobachtete die Szenerie mehrere Minuten, bis weitere Autos auftauchten und der Bär in den Wald flüchtete. „Ich halte das für sehr seltene Aufnahmen. Das sieht man normalerweise irgendwo in Kanada, aber nicht hier“, so Milan.

Von Wölfen angefallen

Er verständigte die Forstbeamten und die Polizei, doch der Bär tauchte nicht mehr auf. „Der Hirsch wurde bereits zuvor von Wölfen angegriffen, weshalb er eine so leichte Beute war. Das sah man an den Verletzungen“, erklärt Milan. Als Jäger ist er in der Vergangenheit schon Bären im Wald begegnet, aber noch nie war er in dieser Situation. „Manche haben Mitleid mit dem Hirsch, andere mit dem Bären, das ist das Naturgesetz“, so Milan.

Übrigens: Weil sich viele User wundern, dass fraglicher Bär offensichtlich keinen Winterschlaf angetreten hat. Wie seit Jahren mehrere Medien in Europa berichten, verpassen die Tiere in der Slowakei aufgrund der Wärme immer öfter diese Ruhephase.