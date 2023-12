Ein spektakuläres Video sorgt derzeit im sozialen Netz für Staunen und Aufregung. Zu sehen sind mitten auf einer Straße ein Hirsch, der am Asphalt liegt, und ein Bär. Der Hirsch ist offenbar bereits schwer verwundet. Der Bär schnappt schließlich den Hirsch mit dem Maul und zieht ihn neben die Straße in den Schnee, dann packt er das Tier mit den Tatzen, worauf es sich aufbäumt. Die gewaltige Kraft dieses Bären wird dabei offensichtlich.

Das Posting ging vom Presseteam Austria aus und stammt vom Sonntag. „Gestern am Wurzenpass in Kärnten. VORSICHT!“, war dort zu lesen. Demnach soll das Video am Samstag an der Grenze zwischen Kärnten und Italien aufgenommen worden sein. Aber von wem stammen die Aufnahmen? Vom Presseteam Austria war vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Aus dem Büro von Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP) ist zu erfahren, dass das Ursprungsvideo wahrscheinlich aus der Slowakei stammt. „Laut Straßenmeisterei spiegelt außerdem weder die Örtlichkeit noch die Schneemenge den Wurzenpass wider. Blut- oder Schleifspuren wurden ebenfalls keine gefunden“, heißt es. Selbiges war von einem Forstaufsichtsorgan aus Italien zu erfahren.

Immer wieder Fakevideos

Christian Pichler, Bärenexperte des WWF, sagt: „Solche Videos sind schwer zu verifizieren. Erst kürzlich ist ein Bärenvideo aufgetaucht, das angeblich aus Tirol stammt. Aufgenommen wurde es im Trentino.“

Schon im Jahr 2019 verbreitete sich ein Clip, auf dem vier Jungbären beim Überqueren einer Straße zu sehen sind. Damals hieß es, dass das Video in Kärnten aufgenommen worden sei. Recherchen brachten allerdings zutage, dass es sich um eine Bärenfamilie aus dem Trentino (Südtirol) handelt.