Seit Anfang des Jahres häufen sich laut Bezirksjägermeister Johann Waich die Wolfssichtungen im Lavanttal. „Diese wurden durch Foto- und Filmaufnahmen dokumentiert. Die Wolfspopulation ist im Tal zunehmend“, so Waich.

Zum Abschuss freigegeben

Ende 2023 sei ein erster Wolf auf dem Osthang der Saualpe gesichtet worden. Am 14. Februar wurde in Witra zur Mittagszeit um 11.30 Uhr rund 50 Meter von einem Wohnhaus ein Wolf beobachtet. „Es war kein gutes Gefühl, da auch die Rinder draußen waren“, berichtete der Augenzeuge. Nun wurde ein weiterer Wolf in Langegg in der Gemeinde Reichenfels gesichtet. Auch ein Riss einer Hausziege wurde gemeldet. Ob es sich dabei um das gleiche Raubtier handle, könne nicht beantwortet werden. „In diesem Jahr gab es bereits drei Abschussgenehmigungen im Bezirk für Risikowölfe durch das Land“, so Waich.

Als Risikowolf gelten laut Landesgesetzblatt Wölfe, die sich in einem Umkreis von weniger als 200 Meter von Menschen genutzten Gebäuden, Stallungen und Viehweiden oder beschickten Fütterungsanlagen aufhalten und die wiederholt oder in begründeten Fällen erstmalig nachweislich sachgerecht geschützte Nutztiere töten oder verletzen. Im Falle einer erfolglosen Vergrämung (Verscheuchung durch optische und akustische Signale) können Risikowölfe durch einen Jäger erlegt werden. Die Entnahme darf in jenen Jagdgebieten erfolgen, die sich ganz oder teilweise in einem Radius von zehn Kilometer um die letzte Vergrämung befinden. Eine Vergrämung muss den Behörden gemeldet werden.