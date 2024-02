Kennen Sie den Mounty, Woody und Highlander? Alle drei sind auf dem Reißbrett in der Konrad Forsttechnik in Oberpreitenegg entwickelt worden und kommen heute in mehr als 30 Ländern als intelligente Holzerntemaschinen zum Einsatz, wobei ihnen kein Gelände zu steil und kein Hang zu rutschig ist. „Durch die ständige Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte konnten wir in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum erreichen“, sagt Seniorchef Josef Konrad (73), der den Betrieb 2015 seinem Sohn Markus (43) übergab.