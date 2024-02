Die Gemeinden des Lavanttals stehen in diesem Jahr vor großen finanziellen Herausforderungen. Die Einnahmen stagnieren, die gesetzlichen Ausgaben, insbesondere die Umlagenbelastung, auf welche die Kommunen keinen Einfluss haben, sind massiv gestiegen. Eine Reduzierung der freiwilligen Leistung hat nun die Stadtgemeinde Wolfsberg vorgenommen. Der seit über zehn Jahren stattfindende zweitägige Ostermarkt vor dem Rathaus wird heuer aus Kostengründen nicht mehr stattfinden. „14.000 Euro fielen jedes Jahr dafür an“, berichtet Stadtrat Christian Stückler (SPÖ).

Stattdessen werde jetzt auf eine neue Alternative gesetzt. „Aussteller, die am Ostermarkt vor dem Rathaus teilnehmen wollten, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Produkte im Zuge der Osterverkaufsausstellung im Rathaus oder im Zuge des KuKuMa anzubieten“, weist Stückler hin. Interessierte können sich bei eva.schatz@wolfsberg.at melden. Auch den Osterkalender, der jedes Jahr von der Stadtgemeinde Wolfsberg mit Aktionen von Unternehmen an die Bürger ausgesendet wurde, gibt es heuer nicht mehr. „Rund 10.000 Euro kosteten Druck und Versand“, so Stückler. Zwischen 3000 und 4000 Euro werden am „Tag des Buches“, an dem heimische Autorinnen und Autoren an einem Stand ihr literarisches Schaffen vorstellen, eingespart. „Auf Vorschlag der heimischen Autorinnen und Autoren wird nun stattdessen ein Frühstück am 20. April am KuKuMa veranstaltet“, informiert Stückler.