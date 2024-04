„Mir ist etwas Dummes passiert“, sagt die Kärntner Moderatorin Amira Pocher in der neuesten Folge ihres Podcasts „Liebes Leben“ (Podimo), den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima Aly betreibt. Denn die 31-Jährige fiel, wie sie sagt, auf „eine Abzocke“ herein. Als drei Arbeiter an ihrer Tür klingelten, angaben, gerade für den Nachbarn etwas erledigt zu haben und nun auch ihre Einfahrt von Moos befreien zu wollen – für zehn statt 50 Euro pro Quadratmeter –, dachte sich die Klagenfurterin noch nicht viel.

Da Amira Pocher in Eile war, bat sie ihre Haushälterin, die Sache mit den Arbeitern zu klären. Als diese sie jedoch anrief und sagte, die Männer hatten 3600 Euro veranschlagt, nachdem sie die Fläche mit Schritten „vermessen“ hatten, fiel sie aus allen Wolken. Da sie zögerte, wollten ihr die Arbeiter mit dem Preis entgegenkommen. Und noch mehr: Sie wollten das Geld bar haben.

„Ärgere mich über meine Dummheit“

Eigentlich habe sie gar nicht so viel Bargeld daheim, erzählt sie weiter. Zudem wollte sie nach einer Rechnung fragen. Doch just in diesem Moment kam ihr Bruder mit den Kindern nach Hause. „Dann haben sie angefangen, mir Komplimente zu machen und mich abzulenken.“ Also gab die 31-Jährige den vermeintlichen Gärtnern das Geld. In bar. Und auch auf die Rechnung vergaß sie schließlich.

„Ich bin jetzt pleite“, gesteht Amira Pocher halb scherzend und sagt weiter: „Ich ärgere mich über meine eigene Dummheit.“