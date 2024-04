Dass sich Hima Aly mit Oliver Pocher (46), dem Ex-Lebensgefährten seiner Schwester Amira Pocher, gut verstanden hat, ist kein Geheimnis. Dass die beiden jetzt aber wieder zusammen unterwegs waren – auf einem Städtetrip in London –, sorgte erneut für Gesprächsstoff. Auch in dem Podcast „Liebes Leben“ (auf Podimo), den die Geschwister gemeinsam betreiben, sprachen sie in der neuesten Folge darüber.

Für eine Show des Komikers Ricky Gervais flogen die beiden in die britische Hauptstadt. Mit dabei war auch der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi (51). In dessen Instagram-Story erkannten Fans erst den Bruder der Kärntner Moderatorin.

„Das verstehe ich nicht“

Inzwischen kann die 31-Jährige, wie sie sagt, gut mit der Freundschaft der beiden Männer umgehen, auch wenn sie sich früher gefragt hatte: „Wie kannst du mit ihm einen Film schauen, wenn du weißt, was er gerade öffentlich mit mir macht?“ Wäre es andersherum, also hätte ihr Bruder eine Ex-Freundin, die monatelang öffentlich über ihn hergezogen wäre, „wüsste ich nicht, was ich mit der gemacht hätte“. Aber sie wäre wohl eher nicht zusammen mit ihr nach London geflogen. So habe Amira Pocher auch ihre Freundesliste ausgedünnt, als Bekannte von ihr Oliver Pochers Bühnenprogramm besucht hatten. „Ich dachte mir, du weißt, woraus dieses Programm resultiert, und du weißt, was das Ziel dieses Programmes ist, und du gehst dort hin. Das verstehe ich nicht.“

Aber eine Frage brannte ihr dann doch auf den Lippen: „Was machst du eigentlich, wenn Mola und Oli schlecht über mich reden? Stehst du dann auf und gehst?“, fragt sie ihren Bruder. Doch dieser sagt, das würden sie in seiner Gegenwart nicht tun. Grundsätzlich würde er Oliver Pocher allerdings den Spiegel vorhalten, sollte dieser mit Aussagen bezüglich Amira zu weit gehen.