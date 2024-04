Die aktuelle „Liebes Leben“-Podcastfolge von Amira Pocher und ihrem Bruder Hima ist eine Spezialausgabe. Die beiden plaudern dieses Mal nicht einfach munter drauflos, sondern beantworten spezielle Fragen. Bei welchem Song stürmst du die Tanzfläche? Was ist dein Lieblingsessen? Hättest du gerne einen anderen Vornamen? Darauf gibt es in der neuesten Postcastfolge Antworten.

Und auch auf die Frage, wer der jeweils erste „Crush“ der beiden war, also für wen sie einmal geschwärmt haben. Während sich Hima an sein erstes Date mit 14 Jahren in der Klagenfurter Cinecity zurückerinnert, verrät Amira Pocher, dass sie bereits in der Volksschule mit acht so richtig verknallt war. Und zwar in den „Bad Boy“ der Klasse. „Dabei haben wir uns eigentlich nur gestritten. Aber was sich liebt, das neckt sich“, lacht die Moderatorin, die in Kärnten aufgewachsen ist. Sie weiß sogar noch den Namen ihres ersten Schwarms: Mario. Und auch Manfred, ihr erster richtiger Freund in Teenagerjahren, ist der heute 31-Jährigen in Erinnerung. Der erste Kuss mit Zahnspange inklusive! „Was ist aus den beiden geworden?“, will Bruder Hima wissen. Darauf hat Amira keine Antwort, sie hatte seit der Schulzeit keinen Kontakt mehr zu beiden. „Schickt doch ein Foto“, fordert Hima daher Mario und Manfred spontan auf.

Auf die Frage, welchen Dialekt sie am liebsten mag, hat die Ex von Oliver Pocher jedenfalls eine klare Antwort: Kärntnerisch! „Das ist Heimat. Da geht einem das Herz auf!“, schwärmt die 31-Jährige, die Verwandtschaft im Mölltal hat.