Binnen 24 Stunden wurde der Trailer auf Youtube bereits 200.000 Mal gestreamt. Im Filmhaus am Spittelberg in Wien gab es jetzt einen Vorgeschmack auf das neue österreichische Serienprojekt „Am Wörthersee“. „Einen Dreh in diesem Ausmaß habe ich noch nie erlebt! Die Produktion ist hollywoodreif; also austrian-hollywoodreif“, schwärmte Reinhard Nowak über die Dreharbeiten vergangenen Herbst in Velden am Wörthersee. Und er ist nicht die einzige bekannte Größe der heimischen Filmwelt, die in der Miniserie von Regisseur Patrick R. Neubäck mit dabei ist. In den Hauptrollen sind auch Manuel Rubey, Julian Waldner und Sarah Jung zu sehen. Sie alle ließen sich die Premiere des offiziellen Trailers natürlich nicht entgehen. Und Reinhard Nowak gewährte einen Blick hinter die Kulissen: „Bei einer Szene stand die Feuerwehr stundenlang und hat mit dem Schlauch gespritzt, nur dass es so aussah, als würde es regnen.“

„Ich finde das so geil, dass sich in Österreich mal jemand traut, wirklich auf den Saft zu drücken und zu zeigen, was wir alles können“, konstatierte Julian Waldner. Und Manuel Rubey streute auf dem Roten Teppich den Machern von „Am Wörthersee“ ebenfalls Rosen: „Sie machen beinahe alles anders, wie man das sonst kennt.“

Die Handlung

In der Karibik Österreichs, dem Wörthersee, bringt ein rachsüchtiger Geologe die Fassade der dekadenten Tourismus-Clans mit gezielten Explosionen zum Bröckeln. Wenn die ansässigen Hoteliers es nicht schaffen, seinen perfiden Plan zu durchkreuzen, verlieren sie ihr Leben – oder was noch verheerender wäre – ihren gesamten Reichtum. Eine bitterschwarze, hedonistische Miniserie über Rachegelüste, soziale Ungerechtigkeiten und böse Vergangenheiten!