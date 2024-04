Der Wörthersee dient als Kulisse, die Handlung ist gespickt mit Intrigen, einer Verschwörung und wilden Partys. Seit 1. April gibt ein Trailer auf YouTube einen Vorgeschmack auf das österreichische Serienprojekt „Am Wörthersee“. Besetzt sind die Rollen mit bekannten Größen der heimischen Filmwelt: Manuel Rubey ist ebenso dabei wie Michael Pink und Reinhard Nowak. Hauptdarsteller ist kein Geringerer als Julian Waldner, der den Kärntner Skistar Franz Klammer im Film „Klammer – Chasing the Line“ verkörperte.

„Die Kostüme sind groß, das Bild ist groß – es ist wahnsinnig amerikanisch gedreht“, kommt Julian Waldner aus dem Schwärmen nicht heraus. Er fügt hinzu: „Ich finde das so geil, dass sich in Österreich mal jemand traut, wirklich auf den Saft zu drücken und zu zeigen, was wir alles können.“

Zur Handlung: Ein rachsüchtiger Geologe hat es auf die lokalen Tourismus-Clans abgesehen. „Mit gezielten Explosionen bringt er deren Fassade zum Bröckeln“, wie es in einer Aussendung heißt. Und können diese seinen perfiden Plan nicht durchkreuzen, verlieren die Hoteliers nicht nur ihren Reichtum.

Wann und wo die Kurzserie zu sehen sein wird, darüber herrscht im Internet noch Rätselraten.