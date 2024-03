Vor nunmehr fast 20 Jahren wollte Hoteleigentümer Hans-Werner Frömmel mit einem Saison-Opening im Frühjahr „für den Wörthersee ein Lebenszeichen setzen“, wie er sagt, mittlerweile ist das Fest im Werzers am Ufer von Pörtschach ein großes Event mit internationalen Gästen geworden. Wie der Ex-Butler von Lady Di, Paul Burrell, der aus Manchester einflog.

Der 66-jährige Brite schließ im Gespräch mit der Kleinen Zeitung nicht aus, dass er noch ein Buch über die Royals schreibt: „Ich sollte mein Wissen nicht mit ins Grab nehmen. Aber ich will damit keine Skandale ankündigen. Eher Dinge zurechtrücken. Allein die Serie ,The Crown‘ und der Film ,Spencer‘ wollen soviel Müll als Wahrheit verkaufen“, erklärt er. Burrell spricht über alle royalen Mitglieder mit Respekt und Hochachtung („Die Queen hatte so viel wunderbaren Humor!“), nur über Harry sagt er: „Er hat sich in eine Sackgasse manövriert.“

Erinnerungen an Dreharbeiten

In Kärnten weilte er zum ersten Mal – wie auch der ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Serienstar Mariella Ahrens, die aber doch eine Verbindung zum Schloss am Wörthersee hat. Verkörperte sie doch im Film „Du bist nicht allein – Die Roy Black Story“ 1996 eine Liebschaft des Schlagersängers. Der vom späteren Oscar-Preisträger Christoph Waltz verkörpert wurde. „Wir drehten das zwar nicht am Wörthersee, aber seither wollte ich immer mal herkommen“, so die Schauspielerin aus Berlin, die auch schon im Dschungelcamp war und zuletzt bei „Die Verräter“ von RTL mitwirkte. Schmunzelnd verriet sie über Waltz: „Bei den Kuss-Szenen war er gar nicht schüchtern.“ Ahrens war wie viele von Künstlermanager und Buchautor Clemens Trischler an den See geholt worden.

Von Kitzbühel reiste als gebürtiger Klagenfurter die TV-Show-Legende Max Schautzer an. Was hält der rüstige 83-Jährige von den heutigen Sendungen am Samstagabend? „Das sind doch keine Shows mehr, sondern viel zu lange Partys ohne gute Dramaturgie“, erklärt der Showmaster. Die junge Schauspieler-Riege war u. a. von den Mimen Michael Steinocher („Soko Donau“) und Klammer-Darsteller Julian Waldner vertreten. Letzterer hat für ORF und ARD einen Steirerkrimi („Steirerlist“) abgedreht, Steinocher verhandelt gerade über die Rolle als Ermittler-Chef in einer anderen Krimiserie.

Ein Comeback als singendes Duo kündigten Simone & Charly Brunner an, bei der von Alfons Haider moderierten Gala im Werzers-Hotel sangen allerdings die Jazz Gitti, Waterloo und Norbert Oberhauser. ORF-Ärztin Christine Reiler kam vom Dreh für ihren nächsten Hauptabend-Ratgeber: „Da geht es um Tiere in der Medizin“, verrät sie. Gefeiert haben auch Star-Astrologin Gerda Rogers und Liedermacher Nik P. mit seinem neuen Song über mehr Toleranz („Alle Farben Liebe“).

