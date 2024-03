Dass ihre Oma und ihr Opa sehr wichtige Menschen in ihrem Leben waren, betont Schlagerstar Melissa Naschenweng immer wieder. Nach ihrem Opa, der 2021 verstarb, musste sie sich im Vorjahr auch von ihrer geliebten Oma für immer verabschieden. In einem emotionalen Posting gedenkt Naschenweng ihr am ersten Todestag. „Ein Jahr ohne dich. Es gab keinen Tag ohne Gedanken an dich, an dein Lachen, deinen Humor, deine Fürsorge, deine Liebe und Wärme. Wir werden dich nie vergessen“, schrieb Naschenweng am Montag auf Social Media und postete einige Fotos, auch aus Kindheitstagen, von sich und ihrer Großmutter.

Das Posting auf Instagram © Naschenweng/instagram

Im Hintergrund hört man Tonaufnahmen. „Du warst immer mein Kind und du bleibst mein Kind“, hört man ihre Oma sagen. Sie war kurz nach dem fulminanten Auftakt von Naschenwengs Bergbauern-Tour Ende März 2023 verstorben. Naschenweng hatte eine besondere Beziehung zu ihrer Großmutter. „Sie ist mein Lebensmensch und ich bin sehr, sehr fest mit ihr verbunden“, sagte sie nach deren Tod in einem Interview.