Alles, was in der deutschsprachigen Schlagerszene Rang und Namen hat, kam zur Show „Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen“, um dem Entertainer zum Jubiläum zu gratulieren – vor 20 Jahren übernahm er die „Feste“-Shows von Carmen Nebel und hat seither mehr als 100 Ausgaben moderiert. Silbereisen, der sich eigentlich auf eine Sendung rund um DJ Ötzi vorbereitet hatte, wurde kurzerhand mit einer eigenen Show und etlichen Stargästen überrascht.

Melissa als „österreichischer Superstar“

Der noch geheime erste Act wurde mit drei Hinweisen angekündigt: Die Person habe eine gemeinsame Leidenschaft mit Silbereisen, stünde auf Leserhosen und pink sei ihre Lieblingsfarbe – spätestens nach der zweiten Andeutung wusste das Publikum zu jubeln und auch der Entertainer erkannte: „Das muss Melissa sein“. Der „österreichische Superstar“, so die Zuschreibung durch Barbara Schöneberger, die durch den Abend führte, interpretierte ihren Song „Kompliment“, bevor sie zu ihrem großen Hit ansetzte und die „Bergbauernbuam“ besang.

Die Wege von Naschenweng und Silbereisen kreuzen sich immer wieder. Hier sind sie gemeinsam beim Kitzbüheler Schlagerboom Open Air im vergangenen Sommer zu sehen © IMAGO / Juergen Biniasch

Neuer Text nur für den Jubilar

Zur Überraschung vieler Anwesender klang jedoch nur der erste Teil des Gassenhauers vertraut, später sang die Lesachtalerin nämlich einen bisher noch unbekannten Text: „Da Florian ist bekannt, in Stadt und Land, und steht mit seinem Anzug gern seinen Mann. Und wenn a Musi aufspielt, nimmt er sei Quetschn in die Hand, weil so ein bayrischer Bua halt aufspielen kann. (…) Heute möchte ich dir was sagen, und da spreche ich nicht nur für mich: Danke und ein Kompliment an dich.“ Und schon hatte die Kärntner Sängerin keine Vorliebe mehr für „Bergbauernbuam“, sondern „Harmonika-Buam“, wie sie sang und darauffolgend ein Herz in Richtung von Silbereisen, der sichtlich gerührt war, zeigte.

Der Auftritt im Video

So etwas habe sie noch nie gemacht, erklärte die Schlagersängerin – das Umtexten sei, so sagte sie, eine Art „Freestyle“ gewesen. Silbereisen konnte sich infolge einen Witz nicht verkneifen, denn laut eigener Aussage sei er entsetzt gewesen, als er las, dass Naschenweng angeblich meinte, er sei zu alt für sie. „Nach diesem Text ist jetzt alles wieder gut“, scherzte er. Die Lesachtalerin reagierte eloquent, lachte in die Kamera und erklärte, dass die Karten nun neu gemischt werden. Quasi zur Manifestierung spielten die beiden noch gemeinsam auf der Harmonika den Zillertaler Hochzeitsmarsch.

Emotionaler Abend für Silbereisen

Auf die beliebte Lesachtalerin folgten Stars wie Semino Rossi, Andy Borg, Marianne Rosenberg, Wencke Myhre, Matthias Reim, Anna Ermakova, Howard Carpendale, Joko Winterscheidt, Mickie Krause, Thomas Anders, Peter Kraus oder Cascada. Für den emotionalsten Moment des Abends sorgten aber Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, mit dem Silbereisen seit vielen Jahren als Schirmherr für das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg fungiert. Betroffene Eltern dankten dem Jubilar für seine Arbeit und die Leiterin des Hospizes erklärte, dass der dortige „Musik- und Sinnesraum“ nun nach ihm benannt werde.