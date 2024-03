Eines steht schon jetzt fest: Der Gewinner oder die Gewinnerin in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ beim Amadeus Austrian Music Award kommt aus Kärnten oder der Steiermark. Ein Duell Käsnudel gegen Kernöl, quasi! Denn alle fünf Nominierten stammen heuer aus diesen beiden Bundesländern. So sind mit dabei: „Die Draufgänger“ (Steiermark), Melissa Naschenweng (Kärnten), „Die Seer“ (Steiermark), Nik P. (Kärnten) und Natalie Holzner (Steiermark).

Naschenweng hat gute Chancen, ihren sechsten und vielleicht sogar ihren siebenten Amadeus zu gewinnen, ist sie doch auch in einer weiteren Kategorie („Live Act des Jahres“) nominiert. In den vergangenen Tagen rührte sie bei ihren Fans jedenfalls ordentlich die Werbetrommel. „Heute schon gevotet?“, wollte sie in dieser Woche nach einem Promo-Termin in Tirol wissen.

Naschenweng wirbt für sich © Naschenweng/Instagram

In der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ könnte es jedenfalls zu einem Duell der Schlagerschönheiten kommen. Für die Steirerin Natalie Holzner wäre es der erste „Amadeus“. Ihre Freude über die Nominierung ist riesig: „Vor zwei Jahren hätte ich es wohl nie für möglich gehalten, dass ich noch auf so tollen Bühnen stehen werde. Ich bin sehr dankbar.“

Voten bis 19. März

Bis 19. März um 12 Uhr läuft das Online-Voting zum Austrian Music Award 2024. Einmal pro Tag können Fans dort ihre Stimme für ihre liebsten Künstlerinnen und Künstler abgeben. Die Gewinner werden schlussendlich aus einer Wertung von je einem Drittel Publikumsvoting, Jurywertung und Musikverkäufen ermittelt. Insgesamt haben es heuer 49 verschiedene Künstler auf die Shortlist geschafft. Vergeben wird der „Amadeus“ in sieben Kategorien. Zusätzlich hinzu kommt das „Lebenswerk“. Dieser Preisträger wird vom Verband der Österreichischen Musikwirtschaft ausgewählt.

Und das sind die weiteren Nominierten in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“: