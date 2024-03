Für sein neustes Projekt hat sich Comedian, Social Media Star, Schauspieler und Landwirt Wolfgang Feistritzer alias Petutschnig Hons mit der Partyschlager- und Volksmusikband „Die Draufgänger“, die in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ für den Amadeus Austrian Music Award nominiert sind und mit der Lesachtaler Musikerin Melissa Naschenweng um den Titel kämpfen, zusammengetan. Am Dienstag trafen sie sich zum gemeinsamen Musikvideo-Dreh in Gnas (Südoststeiermark), der Heimat der „Draufgänger“. Ausgestattet mit Instrumenten und Traktoren wurde auf einem Bauernhof das Lied „Es ist geil ein Bauer zu sein“ aufgenommen, eine „Hommage an das Bauer-Sein“, wie Wolfgang Feistritzer sagt: „Wir wollen damit die grauen Wolken über dem Himmel der Bauern verschwinden lassen und zeigen, dass die Tätigkeit auch Spaß machen kann. Trotz Herausforderungen und Problemen ist es doch immer lustig. Mit unserem Musikvideo und dem Lied wollen wir unterhalten. Ich betone immer wieder gerne wie schön es ist Landwirt zu sein und gemeinsam mit der Natur zu arbeiten.“