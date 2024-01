„Meine Schweinderl sind glücklich und im Freien. Aber wenn man jetzt etwa Vollspaltenböden in Österreich gänzlich verbietet, darf man nicht vergessen, dass sich viele Betriebe den Umbau nicht leisten können und aufhören werden. Was bedeutet das? Das Fleisch wird von Großbetreiben aus anderen Ländern kommen, wahrscheinlich aus Ländern, die diese Auflagen nicht haben.“ Der Oberkärntner Landwirt Wolfgang Feistritzer, der als Petutschnig Hons auf der Kabarettbühne oft Kritik an (landwirtschafts)politischen Entscheidungen übt, bringt die Sorgen vieler Kärntner Bauern auf den Punkt. Auch die Interessensvertreter aller Parteien befürchten, dass immer mehr Bauern aufhören könnten.