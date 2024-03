Der Amadeus Austrian Music Award ist der größte österreichische Musikpreis. Er wird seit dem Jahr 2000 alljährlich verliehen. Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng findet sich seit ein paar Jahren immer wieder unter den Nominierten, heuer schaffte die 33-Jährige es sogar in gleich zwei Kategorien auf die Liste: Live-Act des Jahres und Schlager/ Volksmusik. In der zweiten Kategorie wurde die Lesachtalerin bereits vier Mal ausgezeichnet.

Naschenweng wurde in der Vergangenheit öfters als „weiblicher Andreas Gabalier“ bezeichnet und mit ihrem Musiker-Kollegen aus der Steiermark verglichen. Der Name des „Volks Rock ‚n‘ Rollers“ findet sich heuer allerdings nicht unter den Nominierten.

„Armutszeugnis“

Bereits letztes Jahr zeigte sich der 39-Jährige nicht gerade als guter Verlierer, als die Kärntnerin in der gemeinsamen Kategorie als Siegerin hervorging. „Wenn Leistung, Fakten und Zahlen überhaupt nicht mehr zählen und irgendeine Community von Kunstschädeln nach ihrem eigenen Ermessen bewertet, was gut oder schlecht ist, dann soll es so sein“, sagte er damals im Interview mit der Kronen Zeitung. Bereits als er ein paar Jahre zuvor ebenfalls nicht nominiert worden war, hatte der Steirer von einem „Armutszeugnis“ gesprochen.

Neben Naschenweng haben noch sechs weitere Bands sowie Künstlerinnen und Künstler Nominierungen in zwei Kategorien erhalten: die Alternative-Bands My Ugly Clementine und Bipolar Feminin, die Punkrockgruppe Leftovers, Raf Camora und Eli Preiss aus dem Hip Hop/ Urban Genre, sowie der Austropop-Act AUT of ORDA. Die Verleihung der 24 Amadeus Austrian Music Awards findet am 26. April im Volkstheater in Wien statt.