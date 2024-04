Der Deutsche Comedian Oliver Pocher tritt am Samstag im Konzerthaus in Klagenfurt auf, dannach gibt er zwei Vorstellungen in Wien. In Kärnten angekommen postete Pocher ein Video auf seinem Instagram Account vom Ufer des Wörthersees.

„Herrlich der Wörthersee. So schön, so schön. So ein bisschen Heimatgefühl Bin ja das ein oder Mal hier mit Amira gewesen und ich muss wirklich sagen, gerade an so einem Tag wie heute, 25 Grad, der Sommer voll am Laufen, was für ein schönes Land“, schwärmt Pocher. Er setzt fort, aber nicht ohne keine kleine Spitze in Richtung seiner Ex, die Klagenfurterin Amira Pocher loszulassen: „Mit den Bergen und die Seen hier, also es ist wirklich herrlich. Jetzt müssten nur noch die Frauen hier treu sein, dann wäre es ein perfektes Land“.

Komme im Mai wieder

Nun würde er sich auf den Auftritt in Klagenfurt freuen: „Heimspiel Drei“, nennt Pocher es. Nach Köln und Hannover sei es sozusagen ein indirektes Heimspiel, hier in Klagenfurt. Danach kündigt er noch seine beiden Auftritte in Wien mit einem „Servus, Baba!“ an udn kündigt an im mai wieder nach Österreich zu kommen.