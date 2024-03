Amira Pochers Haus, in dem sie seit ihrer Trennung von Comedian Oliver Pocher mit den zwei gemeinsamen Söhnen wohnt, gleicht einem – wie sie selbst sagt – Hochsicherheitstrakt. Darüber spricht die aus Kärnten stammende Moderatorin in der neuesten Folge des Podcasts „Liebes Leben“ (auf Podimo), den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima Aly betreibt. „Ich habe die komplette Absicherung, zehn Kameras, Flutlichter, Bewegungskameras.“ Sogar das Kellergeschoss sei vergittert. „Der Graben mit Krokodilen fehlt noch“, ergänzt Aly.

Amira Pocher hat Angst vor Einbrechern und diese Angst ist gar nicht mal unbegründet. 2022 wurde in das Haus eingebrochen, in welchem die Kärntnerin zu dem Zeitpunkt mit ihrem Noch-Ehemann wohnte – übergangsmäßig, nachdem ihr Haus nach der Flutkatastrophe ein Jahr zuvor noch stark beschädigt gewesen war.

Als Security-Mitarbeiter getarnt

Aber auch aktuell gebe es „eine unfassbare Einbruchsrate hier bei uns“, erzählt die 31-Jährige. Und nicht nur das: Amira Pochers Nachbar wurde brutal überfallen. In ihrer Gegend gebe es, so sagt sie, einen Sicherheitsdienst, den Mieter oder Eigentümer buchen könnten. Als dann ein Mann in Uniform vor der Haustür stand und angab, sich das Grundstück anschauen zu müssen, ließ der Nachbar ihn ein. Dann waren es auf einmal zwei Männer. „Die haben meinem Nachbarn eines über den Schädel gezogen, ihn gefesselt, geknebelt und in den Keller gepackt. Auf einmal waren da fünf Männer“, erzählt die Moderatorin.

Eine Stunde lang sei er im Keller gefesselt gewesen. Währenddessen wurde sein Haus ausgeräumt. Von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes habe sie inzwischen Fotos. Damit sie wisse, wie die aussehen. Zudem haben sie und andere Frauen der Nachbarschaft von ebenjenem Nachbarn ein „Selbstverteidigungs-Paket“ mit Pfefferspray und Baseballschläger bekommen.

Die Kärntnerin erzählt aber, dass ihr eine Security-Chatgruppe mehr Sicherheit gebe: „Ich höre eine Alarmanlage, dann kommt eine Nachricht: ,Auto wurde gestohlen.‘“ Früher habe sie sich so sicher gefühlt, dass sie den Schlüssel in ihrem eigenen Wagen stecken gelassen hatte. Inzwischen verschließt sie ihr Auto aber wieder.