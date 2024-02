Paris, die Stadt der Liebe. Auf ihrem Kurztrip in die französische Hauptstadt soll Amira Pocher von Christian Düren begleitet worden sein. Der ProSieben-Moderator könnte der neue Mann an der Seite der Kärntnerin zu sein, nachdem sie sich vor einem halben Jahr offiziell von Oliver Pocher getrennt hatte. In ihrem Podcast „Liebes Leben“, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima Aly führt, sprach sie bereits über ihre gemeinsame Zeit in Südafrika. „Es ist sicher nicht nur ein kurzer Urlaubsflirt“, widerspricht sie Medienberichten, in denen der 33-Jährige so bezeichnet wurde.