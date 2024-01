Erst vor Kurzem stellte Amira Pocher (31) klar: Ein Liebes-Comeback mit Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) werde es nicht geben. Ganz im Gegenteil: Die Scheidung soll demnächst eingereicht werden. Aktuell urlaubt die gebürtige Kärntnerin mit Freunden in Südafrika. Vor wenigen Tagen ging es nach Kapstadt. Und genau dort wurde die 31-Jährige jetzt ganz vertraut mit einem Mann „erwischt“. Das berichten mehrere deutsche Medien. Der „Bild“-Zeitung wurde sogar der „Fotobeweis“ zugespielt.

Düren moderiert verschiedene Sendungen auf ProSieben © IMAGO/Christoph Hardt

Doch um wen handelt es sich bei dem Mann, der die gebürtige Kärntnerin innig umarmt? Laut Medienberichten ist es der deutsche TV-Moderator (u.a. „taff“) Christian Düren (33). Eine offizielle Bestätigung für eine Liebesbeziehung gibt es nicht. In gewohnter Weise reagiert unterdessen Oliver Pocher auf die Liebesgerüchte rund um seine Ex. Er scheint erneut auf 180 zu sein. In seinem Bühnenprogramm „Der Liebeskasper“ stichelte Pocher bereits gegen Biyon Kattilathu, dem zunächst eine Affäre mit Amira Pocher nachgesagt wurde. Beide dementierten mittels Anwaltschreiben. Jetzt scheint es Pocher auf Düren „abgesehen“ zu haben. Er veröffentliche auf seiner Instagram-Story das Ortsschild der deutschen Stadt Düren und schrieb: „Bin SEHR motiviert für meine Tour die nächsten Tage!!“.

Amira und Oliver Pocher hatten nach sieben Jahren Beziehung im vergangenen Sommer das Ende ihrer Ehe bekannt gemacht. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, drei und vier Jahre alt.