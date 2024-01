Liebeskummer-Tipps von einem, der sich damit auskennen muss: Oliver Pocher (45) erzählt in der neuen Folge seines Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“, dass nach der Trennung von Amira Pocher (31) kein Geringerer als Moderator Florian Silbereisen (42) bei ihm anrief, um ihm Mut zuzusprechen.

„Dann haben wir uns über die ganze Geschichte unterhalten und er hat ein bisschen seine Sichtweise geschildert, wie das damals gewesen ist, als Helene Fischer und er auseinandergegangen sind“, so Pocher. Das sei „ja auch eine große öffentliche Trennung“ gewesen, weshalb Silbereisen „einer der wenigen“ sei, „der nachvollziehen kann, wenn beide so in der Öffentlichkeit stehen, was dann so auf einen einbricht“.

Tatsächlich hatte Florian Silbereisen in der Vergangenheit eine öffentlichkeitswirksame Trennung von der Schlagersängerin Helene Fischer durchlebt. Die Pochers wiederum gaben im letzten Sommer die Trennung bekannt, sie waren seit 2016 ein Paar gewesen, seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.

Mit Silbereisen standen die Pochers gemeinsam für eine Folge der Filmreihe „Das Traumschiff“ (ZDF) vor der Kamera. Silbereisen spielt darin bekanntlich den Kapitän, Max Parger, die Pochers hatten jeweils eine Gastrolle.