Für die Reise nach Nusantara in Indonesien bringt „Traumschiff“-Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) zur Überraschung seiner Crew einen speziellen Gast mit an Bord: Veronika Bruckner (Wanda Perdelwitz) – seine Herzensdame. Während seines letzten Landurlaubs hat Max Veronika kennengelernt und für ihn ist sie mehr als nur eine Urlaubsbekanntschaft. Auf Nusantara öffnet Max sein Herz und macht ihr ein Liebesgeständnis. Doch was dann passiert, damit hätte er nicht gerechnet, denn dann taucht deren Ehemann Thomas auf, gespielt von Oliver Pocher. Oliver Pochers echte Noch-Ehefrau Amira Pocher hat übrigens auch eine Rolle in dieser neuesten Traumschiff-Folge ergattert. Die Kärntnerin spielte eine Fitnesstrainerin in einem Hotel.

Über das Konkurrenzverhalten von Oskar Schifferle (Harald Schmidt, Mitte) und Katja Keller (Carin C. Tietze, rechts) muss selbst die Fitnesstrainerin (Amira Pocher, links) schmunzeln © ORF / ZDF / Dirk Bartling

Am 1. Jänner wurde die 100. Folge der beliebten Filmreihe ausgestrahlt, gedreht wurde sie bereits Anfang 2023. Dieses Jubiläum nahmen die Drehbuchschreiber wohl auch zum Anlass für ein Novum: Bisher war es dem Traumschiff-Kapitän nämlich nicht erlaubt, eine eigene Liebesgeschichte zu haben, doch dieses Mal gibt es für Max Parger leidenschaftliche Küsse.

Und dabei bleibt es nicht. Als der Kapitän „seiner“ Veronika, nur mit einem Handtuch bekleidet, die Türe öffnet, verschwindet diese mit einem „Ich fange mit dem Nachtisch an“ in seiner Kabine. Eigentlich wollte sie ihn ja nur zum Essen abholen. Viel erotischer wird es dann allerdings nicht mehr, obwohl sich Teile der Fangemeinde bereits auf die erste Sexszene des Kapitäns gefreut haben.

Wie immer waren auch die X-(Twitter)-Nutzer fleißig am Posten, hier die besten Tweets zur 100. Folge.