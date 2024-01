Oh, yes, it‘s Ladies‘ Night! Dieser Song stammt zwar nicht von ihr. Gegen einen Mädelsabend hat aber auch US-Superstar Taylor Swift offenbar nichts einzuwenden. Und diesen verbrachte sie am vergangenen Samstag im Restaurant des gebürtigen Kärntners Wolfgang Puck in Los Angeles. US-Medien zeigten Bilder und Videos, wie die Frauen das legendäre „Spago“-Restaurant durch den Hintereingang verließen. Zuvor saß das Trio etwas abseits des Hauptspeisesaals in einem schwach beleuchteten Bereich. Einem Bericht des „People Magazin“ zufolge aßen Swift und ihre Freundinnen Wagyu-Steak und Pommes Frites.

Lenny Kravitz und Kevin Costner

Bei Swifts neuen Freundinnen handelt es sich um Brittany Mahomes und Lyndsay Bell. Wie Swift sind auch sie mit Football-Spielern der Kansas City Chiefs, die am Wochenende gegen die Los Angeles Chargers spielten, liiert. Zum Mädelsabend traf man sich einen Tag vor der Verleihung der Golden Globes in LA, bei denen Swift leer ausging. Der Kärntner Wolfgang Puck postete die Medienberichte über den Besuch der erfolgreichen Sängerin auf seiner Instagram-Seite. Nur kurze Zeit später unterhielt er sich bei der Netflix Golden Globe After-Show-Party mit Stars wie Lenny Kravitz und Kevin Costner.

© Wolfgang Puck/Instagram

Der gebürtige St. Veiter besitzt in den USA mehr als 70 Restaurants, die von gehobenem Fast-Food bis zur Gourmet-Gastronomie reichen. Sein bekanntestes Restaurant ist das „Spago“ in Beverly Hills.