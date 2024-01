Einst ein Traumpaar, jetzt scheint davon kaum noch etwas übrig zu sein. Amira und Oliver Pocher gaben vor etwas weniger als einem halben Jahr ihre Trennung bekannt. Gefühlt gehen die beiden aber schon länger getrennte Wege, erzählte die Klagenfurterin letztes Jahr in ihrem Podcast „Liebes Leben“, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima Aly betreibt.

Auch in der neusten Episode geht es wieder einmal um ihren Noch-Ehemann. Während die 31-Jährige in Südafrika urlaubte, tauchten Fotos auf, auf denen sie gemeinsam mit Christian Düren zu sehen war. Nach diesen Schlagzeilen nahm sich Oliver Pocher kein Blatt vor den Mund und zog über die Moderatorin und ihren Urlaubsflirt her.

Schockiert über Bühnenprogramm

Großteils ignoriere Amira Pocher die Spitzen des Comedians, doch nach einer Aussage reichte es ihr, wie sie in ihrem Podcast erzählte. Denn der 45-Jährige bezeichnete Düren als „Restefi**er“. Zudem war die 31-Jährige schockiert darüber, wie sie sagt, dass Oliver Pocher in seinem Bühnenprogramm „Der Liebeskasper“ Videoschnipsel zeigte und dass auf der Bühne „Oralverkehr zwischen zwei Männern und mir nachgeahmt“ werde. „Da werden Aufnahmen von mir gezeigt auf einer riesigen Leinwand, die kein gutes Bild von mir suggerieren sollen. Das ist nicht fair“, beschwert sich die Kärntnerin bei ihrem älteren Bruder.

Und damit war ihr Fass übergelaufen, denn nach ihrer Rückkehr aus Kapstadt suchte Amira Pocher ihren Noch-Ehemann heim und stellte ihn zur Rede. „Bitte lass uns reden, das kann so nicht weitergehen“, sagte sie zu ihm. Denn, so sagt sie in ihrem Podcast, sie wolle eigentlich nur Frieden. Und auch wenn sie ihm dankbar ist für die Mühe, die er sich mit ihren gemeinsamen Kindern gibt, stellt sie klar: „Ich werde mich nicht jahrelang zurückziehen und auf mein Glück verzichten, weil jemand anderes es nicht verarbeiten kann.“