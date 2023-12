„Ich musste einfach mal weg. Diese Luft! Mein Gott! Ich habe das so dringend gebraucht! Heimat schnuppern!“, sagte die gebürtige Kärntnerin Amira Pocher in einem Instagram-Video. Die Moderatorin genießt derzeit den vorweihnachtlichen Frieden in ihrer „alten“ Heimat Österreich. Und diese Auszeit scheint der 31-Jährigen gutzutun. Denn die Trennung von Noch-Ehemann Oliver Pocher ist in den vergangenen Wochen zu einem Rosenkrieg ausgeartet.

Mit auf Heimatbesuch sind ihre beiden kleinen Söhne (4 und 3). Zuerst ging es in ein 5-Sterne-Resort im Salzburger Großarltal. Dort stand unter anderem Schneemannbauen und Skifahren auf dem Programm. Am Sonntag ging es dann weiter in Richtung Kärnten. Pocher postete Fotos aus Heiligenblut. Was nicht fehlen durfte: ein Besuch im neuen Haarsalon ihrer Tante - Blick auf den Großglockner inklusive!