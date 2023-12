DJ Ötzi, der König des Partyschlagers, war am Samstag in Kärnten zu Gast. Mit im Gepäck hatte er zahlreiche seiner Après-Ski-Hits. Gefeiert wurde der Saisonstart auf dem Nassfeld. Schon dafür auf der Piste unterwegs war unser Sonderreporter Faiasalamander, der mit den Fans in Feierlaune kam.

Faiasalamanda am Nassfeld

Die besten Bilder von DJ Ötzi