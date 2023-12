So hat sich die Klagenfurter Moderatorin Amira Pocher ihren Live-Auftritt am Samstagabend nicht vorgestellt. Bei einer TV-Spendengala überrumpelte Moderator Johannes B. Kerner sie und ihren Noch-Mann, den deutschen Komiker und Moderator Oliver Pocher, und holte die beiden gemeinsam auf die Bühne.

Was folgte, war eine unangenehme Situation. Kerner bat die beiden, die Spendentelefonnummer jeweils zur Hälfte in die Kamera zu sagen. Oliver Pocher preschte vor und verlas gleich die ganze Nummer. Amiras genervte Reaktion: „Das war ja klar.“ Ihr Noch-Mann konterte mit einem: „Eine Telefonnummer, das war‘s? Mehr ist es nicht? Können wir jetzt wieder heiraten?“ „Das klärt ihr beiden unter euch“, konterte Kerner daraufhin und entließ die getrennten Pochers rasch wieder auf ihre getrennten Plätze. Amira und Oliver Pocher waren sieben Jahre liiert und haben zwei Söhne.

Amira Pocher mit schwarzer, bauchfreier Robe auf dem roten Teppich der Spendengala © Imago/Frederic Kern

Die „Ein Herz für Kinder“-Gala ist eines der wichtigsten Fernsehereignisse der Vorweihnachtszeit in Deutschland. Zahlreiche Prominente setzen sich dafür an die Telefone, um Spenden für Kinder, die dringend Hilfe benötigen, entgegenzunehmen. Bei der diesjährigen Gala am zweiten Adventsamstag waren die Blicke von Anfang an vor allem auf das getrennte Promi-Paar gerichtet. Amira Pocher erschien als erste auf dem roten Teppich, Oliver Pocher folgte später gemeinsam mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.