Zurzeit geht es rund im Hause Pocher - oder besser gesagt, in den Häusern Pocher, denn Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) sind nicht mehr zusammen. Offiziell geht das Noch-Ehepaar seit August getrennte Wege, Amira Pocher hat in der letzten Folge ihres Podcasts „Liebes Leben“, den sie mit ihrem Bruder Hima Aly zusammen führt, allerdings gesagt, sie sei „gefühlt schon ein Jahr lang getrennt“.

Aber nicht nur Amira Pocher wagt sich an neue Projekte, auch Oliver Pocher scheint voller Tatendrang zu sein. So nimmt er derzeit seinen Podcast „Die Pochers“, welchen er gemeinsam mit Amira Pocher gestartet hat, mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) auf. Vier Folgen von „Die Pochers! Frisch recycelt“ gibt es bereits. Und damit nicht genug: Anfang nächsten Jahres geht der 45-Jährige mit seinem Solo-Bühnenprogramm „Der Liebeskasper!“ auf Tour. Neben zahlreichen Auftritten in Deutschland und der Schweiz besucht der Comedian auch Österreich für insgesamt elf Termine - unter anderem steht Graz am 4. April und 21. Mai auf dem Plan.

Spannend könnten seine Auftritte am 6. April und 22. Mai 2024 werden, denn da besucht Oliver Pocher das Konzerthaus in Klagenfurt, der alten Heimat von Amira Pocher. Alle Termine (Klagenfurt, Graz, Salzburg, Wien und Linz) sowie Tickets gibt es auf Ticketmaster.