Bei den Pochers stehen die Zeichen allem Anschein nach auf Versöhnung! Im Sommer wurde das Liebes-Aus zwischen der Kärntnerin Amira und ihrem Ehemann Oliver Pocher bekannt. Was folgte, war ein erbitterter Rosenkrieg. Nun scheinen sich die Wogen allmählich zu glätten. Anlässlich des dritten Geburtstages ihres jüngsten Sohnes haben sich die beiden zusammengerafft.

Oliver Pocher postete auf Instagram ein Bild, das ihn und Amira zeigt - beide lachen. „Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden“, kommentierte der deutsche Comedian. Auch ein gemeinsamer Besuch eines Ferienparks stand auf dem Programm. Mit dabei war auch die Ex von Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden. Mit ihr hat er drei Kinder. Meyer-Wölden postete auf Instagram: „Patchwork Family is back on track.“ Und auch die Kärntnerin zog nach dem Ausflug ein positives Fazit: „Es war wirklich sehr schön. Ich muss echt sagen, wir hatten alle einen tollen Tag zusammen. Haben sehr viel gelacht, die Kinder hatten Spaß und das ist das Wichtigste.“

Deutsche Boulevardmedien spekulieren mittlerweile, dass die Pochers sogar Silvester zusammen feiern könnten. Im Podcast mit ihrem Bruder Hima hielt das Amira Pocher jüngst zumindest für möglich.