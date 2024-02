„Amira macht ihr Ding und ich geh’ auf die Bühne und verarbeite es auf meine Weise“, sagt Oliver Pocher am Tag vor dem Wiener Opernball in einem Interview mit RTL, in dem er zur aktuellen Situation zwischen Noch-Ehefrau Amira Pocher und ihm gefragt wird. Hauptsache, die Kinder leiden nicht darunter: „Man spricht sich ab, wer wann die Kinder hat und wir sind ja Nachbarn, also kann jeder sie immer sehen.“