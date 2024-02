Sie versuchte, es nicht auf Instagram und Co zu zeigen, doch Amira Pocher wurde in ihrem Südafrika-Urlaub doch heimlich beim Turteln mit Christian Düren fotografiert. Als „Urlaubsflirt“ wurde es von den Medien bezeichnet, Oliver Pocher ließ sich über Storys und bei seinem Bühnenprogramm „Der Liebeskasper“ ausgiebig darüber aus.

Nun sprach die 31-Jährige in ihrem Podcast „Liebes Leben“ mit ihrem Bruder Hima Aly (33) über ihre Reise und die Gerüchte. Dazu wechselt sie allerdings erst mal in die dritte Person: „Man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet.“ Daran schließt sie aber gleich mit „Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, das kann ich schon mal sagen“ an.

„Eine süße kleine Amira wäre cool“

Mit Noch-Ehemann Oliver Pocher rechnete die Kärntnerin nach ihrer Rückkehr aus Kapstadt ab, sie stellte ihn zur Rede. In der neuesten Episode ihres Podcasts fasst sie ihren Wunsch an Oliver Pocher zusammen: „Ich will nur, dass du glücklich bist, aber ich würde mir auch wünschen, dass du mich glücklich sein lässt“, sagte sie. Ihre Kinder – sie hat zwei Söhne – würden nicht unter der Trennung leiden. Generell ist ihr Kinderwunsch aber noch nicht ganz abgeschlossen, wenn auch nicht mit dem 45-Jährigen. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich noch mehr Kinder kriege. Eins noch, nur noch eins. So eine süße kleine Amira wäre schon cool.“

Christian Düren moderierte auch die „Promi Darts WM 2024“ auf Pro7 © IMAGO / Christoph Hardt

Ob Christian Düren als potenzieller Vater infrage kommt, weiß man nicht. Der 33-Jährige hat als Redakteur zum Fernsehen gefunden und unter anderem bei der ARD und Sat1 Beiträge produziert. 2017 wechselte er vor die Kamera und moderierte unter anderem das tägliche Magazin „taff“ auf ProSieben. Seit ein paar Jahren führt er zudem durch die Show „Balls – für Geld mach’ ich alles“ auf demselben Sender und moderiert das Reality-Format „Beauty & The Nerd“.