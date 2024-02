Erst vor Kurzem war Amira Pocher mit Freunden auf Urlaub in Südafrika, nun verbrachte die 31-Jährige einige Tage in der Stadt der Liebe. Deutsche Medien glauben nicht, dass Amira alleine in Paris war. Bereits in Kapstadt wurde Pocher in sehr vertrautem und innigem Umgang mit einem Mann gesehen, die Bild-Zeitung lieferte auch „Beweisfotos“. Bei der neuen Liebe der gebürtigen Kärntnerin soll es sich um den deutschen TV-Moderator Christian Düren (33) handeln.

In ihrem Podcast gab Amira auch eine Bestätigung dafür, dass da wohl gerade eine neue Liebe aufflammt und dass ein Liebes-Comeback mit Noch-Ehemann Oliver Pocher immer weiter in die Ferne rückt. Wenig Freude hatte sie damit, dass das Paparazzi-Foto in den Medien auftauchte: „Wir achten in Zukunft darauf, dass so etwas nicht noch mal passiert.“ Amira bestätigte in der Folge aber auch, dass es sich zwischen ihr und Düren sicher nicht nur um einen „kurzen Urlaubsflirt“ gehandelt habe.

Die Bild-Zeitung ist sich deshalb sicher, dass Amira mit Düren in Paris einen Liebesurlaub verbracht habe. Auf Instagram achte sie aber sehr darauf, alleine aufzutauchen. Fotos zeigen Amira glücklich beim Frühstück und vor dem Eiffelturm. Der Fotograf, der ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubert, bleibt hinter der Linse.