Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng ist bekannt dafür, dass sie sich bei ihren Konzerten und Auftritten immer gerne ihre jüngsten Fans auf die Bühne holt, um mit den Kindern zusammen zu singen. In diesem Fall war es allerdings eine Gruppe des Kindergartens Feisternitz (Deutschlandsberg), welche den Gruppenraum zur Bühne umfunktionierte.

„Aufgeführt“ wurde eine eigene Version von Naschenwengs Hit „Kompliment“. Der Text wurde angepasst, denn das Lied richtet sich an die Mütter der Kleinen. Passend zum Muttertag sangen die Kinder: „Du bist mei Mama und i lieb di so | Für di bin i imma dei klana Floh | Du bist imma für mi då.“ Und weiter gehts mit: „Heit is Muttertag, i sing für di | Du bist die Allerbeste, nur für mi | Manchmal nerv i di schon sehr | Doch du liebst mi immer mehr | Bist die Beste für mi.“ Im Refrain kehren die 22 Mädchen und Buben schließlich zum Originaltext zurück.

Naschenweng postete das Video auf Facebook und kommentierte mit: „Und wieder einmal berührn mich meine Kleinsten ❤ So viel Ehrlichkeit und so viel Liebe.“