Geballte Frauenpower im Congress Center Villach: Über 1000 ausnahmslos in Tracht gekleidete Bäuerinnen aus ganz Österreich trafen sich in bester Stimmung und hoch motiviert beim Auftakt zum Bundesbäuerinnentag, der am Dienstag und Mittwoch in Villach stattfindet – das erste Mal wieder seit 2005. Dass die Kärntnerinnen gesellig sind, vermittelte Organisatorin und Moderatorin Friederike Parz von der Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten, unterstützt von Landesbäuerin Astrid Brunner, die die Bäuerinnen von heute als Managerinnen innovativer und teils hoch spezialisierter Betriebe sieht, eingebunden in betriebliche Entscheidungen.

Über das verbesserte Image der Bäuerinnen als selbstbewusste Frauen, die sich über Konventionen hinwegsetzen können, freute sich Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Der Austausch solle motivieren, die Bäuerinnen Kraft aus der Gemeinschaft schöpfen.

Herzlich begrüßt wurden auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) LK-Präsident und Kongressunterstützer Siegfried Huber, sowie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der gerne für ein Foto mit dem Kärntner Doppelsextett posierte und Bäuerinnen als Universalgenies würdigte. Ebenfalls mit dabei waren LH-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP), Josef Moosbrugger (ÖVP), Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) und viele Ehrengäste. Sonderapplaus gab es für Leo Brunner, der seiner Frau für ihre Tätigkeiten als Landesbäuerin den Rücken frei hält.

Die große Überraschung kam am Ende des Abends: Stargast Melissa Naschenweng rockte mit einem Überraschungsauftritt den Saal. Spätestens bei dem Lied „I steh auf Bergbauernbuam“ hielt es kein Dirndl mehr auf dem Sitzplatz.